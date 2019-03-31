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Происшествия
31.03.2019 15:19
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На проспекте Культуры Porsche Cayenne сбил ребёнка. Мальчик в тяжёлом состоянии

Ребёнок получил серьёзные травмы в аварии в Калининском районе Петербурга 31 марта. Он переходил дорогу по «зебре». 

Как рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти, ДТП произошло около часа дня в воскресенье. У 19 дома на проспекте Культуры автомобиль Porsche Cayenne сбил ребёнка, который переходил дорогу в зоне пешеходного перехода. Мальчика в тяжёлом состоянии госпитализировали, возраст пострадавшего уточняется. За рулём иномарки находился 36-летний водитель. 



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