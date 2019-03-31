«Окончательное прощай». Как проходят президентские выборы на Украине

Рекордно длинные бюллетени выдают гражданам Украины на избирательных участках 31 марта. Тем временем в соцсетях украинцы распрощались с действующим президентом Петром Порошенко.

Из 39 кандидатов в президенты среди лидеров четверо. Это выдвиженец партии «Слуга народа», актер и шоумен Владимир Зеленский. Он уже заявил, что если не выиграет президентские выборы, то будет баллотироваться в парламент.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко участвует в президентской гонке в третий раз. В верхушке рейтинга также находится кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко.

За продление полномочий на следующий срок борется и действующий президент Петр Порошенко. В день выборов украинцы запустили в соцсетях флешмоб с хештегом «остаточнепрощавай», в переводе это означает «окончательноепрощай». Эту фразу сам президент периодически произносит в контексте разрыва отношений с Россией, однако 31 марта граждане страны адресуют ее обратно.

За ходом голосования следят около двух тысяч наблюдателей из 18 международных организаций. Россиян среди них нет. Голоса, по состоянию на два часа дня, отдали примерно пять миллионов украинцев, это около 17% избирателей.





