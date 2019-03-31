На вопрос о жизни после «Что? Где? Когда?» опальный Александр Друзь ответил анекдотом
После отстранения от деятельности правления международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Александр Друзь вышел на пенсию и начал активно заниматься преподаванием.
Об этом пишет «Газета.ру» 31 марта. «Я уже вышел из бизнеса. Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь. А еще книжки пишу. За последний год выпустил две книги — детскую и краеведческую — путеводитель по Санкт-Петербургу», — сказал он. Беседуя с журналистами издания "Комсомольская правда" в Екатеринбурге он отказался отвечать на вопрос о том, не жалеет ли он об остранении. «Я уже всё сказал по этому поводу. Лучше расскажу вам анекдот. Мессия приходит на Землю. К нему подходят журналисты и задают вопрос: «А это ваш первый приход?» А он им отвечает: "Без комментариев"», – цитирует издание Друзя.
В середине февраля Александра Друзя и его оппонента Илью Бера (главного редактора «Кто хочет стать миллионером?») отстранили от участия в интеллектуальных телепередачах.
Справка:
12 февраля Илья Бер опубликовал в «Живом журнале» подробный рассказ о том, как осенью прошлого года Александр Друзь предложил ему треть выигрыша, который составляет 3 миллиона рублей, в обмен на вопросы, которые прозвучат в передаче «Кто хочет стать миллионером?», и правильные ответы к ним. Бер выложил четыре аудиозаписи с расшифровками. 13 февраля Александр Друзь рассказал другую версию событий.
«Историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша, — сказал Друзь, отметив, что он решил посмотреть, «насколько далеко может пойти этот человек». – И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл».