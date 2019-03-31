На вопрос о жизни после «Что? Где? Когда?» опальный Александр Друзь ответил анекдотом

После отстранения от деятельности правления международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Александр Друзь вышел на пенсию и начал активно заниматься преподаванием.

Об этом пишет «Газета.ру» 31 марта. «Я уже вышел из бизнеса. Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь. А еще книжки пишу. За последний год выпустил две книги — детскую и краеведческую — путеводитель по Санкт-Петербургу», — сказал он. Беседуя с журналистами издания "Комсомольская правда" в Екатеринбурге он отказался отвечать на вопрос о том, не жалеет ли он об остранении. «Я уже всё сказал по этому поводу. Лучше расскажу вам анекдот. Мессия приходит на Землю. К нему подходят журналисты и задают вопрос: «А это ваш первый приход?» А он им отвечает: "Без комментариев"», – цитирует издание Друзя.

В середине февраля Александра Друзя и его оппонента Илью Бера (главного редактора «Кто хочет стать миллионером?») отстранили от участия в интеллектуальных телепередачах.





