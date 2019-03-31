Не импотенция, так пожар. На пачках сигарет может найтись место предупреждениям от МЧС

На пачках сигарет в скором времени можно будет увидеть новые предупреждения. Как сообщает РИА Новости 31 марта, на табачной продукции планируется размещать информацию о возможных пожарах, связанных с неосторожностью при курении.

Это следует из протокола заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений. В нем МЧС, Минздраву и Минсельхозу велено проработать вопрос о размещении на пачках дополнительных предупреждающих надписей и изображений. Демонстрировать будут «возможные последствия пожаров, связанные с неосторожностью при курении».

О проделанной работе поручено доложить до 1 сентября 2019 года.

Правительство также поддержало инициативу Минздрава приравнять электронные сигареты к обычным.





