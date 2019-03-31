Дочь певицы Началовой останется жить с ее родителями. Переезжать к отцу она отказалась

Двенадцатилетняя дочь певицы Юлии Началовой привыкла к бабушке с дедушкой и переезжать к отцу и его новой семье не хочет. Об этом рассказал второй супруг умершей, футболист Евгений Алдонин.

Полузащитник рассказал о том, с кем останется жить его дочь от первого брака в эфире программы «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1», запись опубликована 31 марта. По словам Алдонина, их с Юлией двенадцатилетняя дочь Вера привыкла жить с родителями Началовой и в дом к его жене и сыну переезжать отказалась. Футболист отметил, что «вырывать» ребенка из привычного состояния «не очень хорошо».

Юлия Началова умерла из-за болезни 16 марта. Ее похоронили 21 числа на Троекуровском кладбище.





