Явка на президентских выборах на Украине превысила 16%. Порошенко, Зеленский и Тимошенко отдали свои голоса

По состоянию на 11 часов утра 31 марта свои голоса за одного из 39 кандидатов на пост президента Украины отдали 16,33 процента избирателей. Все фавориты гонки показались на участках в Киеве.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, наиболее активно население приходит на участки в Луганской области, там явка превысила 20 процентов.

Действующий президент Украины Петр Порошенко пришел на избирательный участок в Доме офицеров с женой и детьми. Юлия Тимошенко и ее муж голосовали в одном из киевских лицеев, в колледже вместе с супругой голосовал кандидат Владимир Зеленский.

СМИ сообщают о ряде нарушений и происшествий на избирательных участках. Так, в Черниговской области в здание, где проходит голосование, полетела бутылка с зажигательной смесью. Никто не пострадал, процесс голосования не останавливали. Глава Национальной полиции страны Сергей Князев также сообщил о попытке обрезать и украсть кабель на одном из участков, где именно задержали «диверсанта» – он не уточнил.

Всего к часу дня на участках было зафиксировано более 150 различных нарушений.





