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Происшествия
31.03.2019 13:09
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На подмогу к анонимным минёрам вышли тревожные петербуржцы. Они обещали «гасить» и бомбу

Телефонные террористы показали плохой пример петербуржцам. Горожане стали выражать своё недовольство экстравагантным образом, не слишком заботясь об анонимности. Это значит, что за эмоциональные выходки придётся объясниться.

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, накануне волна анонимных минирований прокатилась по Петербургу с 15:16 до 15:36. За 20 минут сообщения о заложенных бомбах получили в торговых центрах «Континент», «Меркурий», «Заневский Каскад», «Атмосфера», магазинах «Призма», аэропорту Пулково, Ладожском вокзале, метрополитене и автовокзале в Красногвардейском районе.

На 13 объектах проводили эвакуацию, на улицу вывели  4787 человек. Ни одна угроза не подтвердилась.

Красок к уже ставшему рутиной телефонному обзвону добавили горожане. Взрывом грозил нетрезвый посетитель отделения банка на проспекте Просвещения, из-за чего работу офиса прервали, эвакуировали 15 человек.



Пытался посеять тревогу также 68-летний горожанин, представившийся Анатолием Владимировичем. Он позвонил в полицию и доложил о подслушанном в кафе разговоре. Незнакомцы якобы заложили снаряды в аэропорту и на улице Двинской. Полицейские проверили 18 домов и 4 нежилых здания, угроза не подтвердилась.

Около восьми вечера на телефон «02» позвонил житель улицы Олеко Дундича и сообщил о своей неприязни сразу ко всей стране. Он заверил собеседника, что у него есть «ствол», намерение «гасить» и положить бомбу.

Всех минёров доставили в отделы полиции. Клиенту банка достался административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, действие его «коллег» оценили как мелкое хулиганство.

Минирования продолжаются в Петербурге всю неделю. Накануне из-за мнимой угрозы на улице оказались 11 тысяч человек. Большая часть звонков осуществлена с телефонных номеров, которые фигурируют как неустановленные. Из зафиксированных известно о том, который начинается с «8950», что может указывать на принадлежность автора к клиентам «Теле 2» в Пермском крае. Ранее анонимы использовали телефоны, зарегистрированные на Украине, также сервис IP-телефонии, который указал на Великобританию.


© Фонтанка.Ру

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