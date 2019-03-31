На транспортном кольце в столице водитель сбил сотрудника ДПС. Возбуждено уголовное дело

Полицейского с места службы в Москве увезли в больницу ночью 31 марта. Сбивший его 25-летний водитель задержан, ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает столичное управление МВД, сотрудника ДПС сбили около трех часов ночи на Третьем транспортном кольце в районе Тестовской улицы в то время, когда он оформлял ДТП. Он получил множество травм различной степени тяжести. 25-летнего водителя «Шкоды» задержали. К полудню воскресенья столичное управление СК возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».





