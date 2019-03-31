Верховный суд отклонил жалобу Владимира Кехмана. Ему придется заплатить 11 млрд

Петербургскому бизнесмену Владимиру Кехману отказали в пересмотре судебных актов о признании обоснованной его задолженности перед БМ-банком.

Как сообщает 31 марта Агентство Бизнес Новостей, речь идёт о 11,2 млрд рублей.

В общей сложности с Кехмана требуют взыскать около 17 млрд рублей, из которых Сбербанк рассчитывает на 4,28 млрд рублей, Промсвязьбанк — на 1,7 млрд рублей, БМ-банк – на 11,2 млрд руб.

Владимир Кехман и его компания JFC были признаны банкротами в 2016 году.

Сейчас он возглавляет Михайловский театр в Петербурге и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.





