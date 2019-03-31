В Мариинской больнице скончалась пострадавшая в пьяном ДТП с «Генезисом» на Невском

Жертвами аварии на Невском проспекте, которую устроил нетрезвый водитель без прав, стали два человека. В Мариинской больнице скончалась получившая травмы женщина. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения 31 марта.

В ДТП пострадали ещё три человека, включая предполагаемого виновника Артура Асатурова. Он также находится в Мариинской больнице, его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Погибшей было сорок лет.

Авария на пересечении Невского и Литейного проспектов произошла 30 марта. Нетрезвый водитель «Генезиса» Артур Асатуров проигнорировал красный сигнал светофора. В результате столкновения «Фольксваген» ушёл в стену дома, его водитель погиб на месте. В больницу забрали четверых, в том числе пешехода. Лихач Асатуров лишён прав, хорошо знаком со статьями за алкоголь и наркотики.





