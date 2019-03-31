Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, забросившим по 50 шайб в восьми сезонах

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин добился очередного уникального достижения, забив в матче против «Тампы» (6:3) два гола.

Теперь на его счету 51 шайба, Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, который забивал по 50 и более голов в восьми сезонах.







Впереди только легенды мирового хоккея Уэйн Гретцки и Майк Босси, на счету которых девять таких сезонов.

Благодаря двум забитым 31 марта шайбам Овечкин стал первой звездой дня.

«Конечно, хочется забить как можно раньше. У меня были моменты, но я понимал, что в итоге все равно забью, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. – К тому же ребята знали, что на моем счету 49 шайб, и все время искали меня. Спасибо им большое. В прошлом сезоне я тоже мог забить 50, но не получилось. Всегда хочется чего-то особенного, но порой добиться этого очень сложно. Я рад, что это произошло».

Всего на счету Овечкина 658 шайб в карьере, по этому показателю он вышел на 13-е место в НХЛ. До 12-й строчки, на которой располагается Люк Робитайл, россиянину необходимо забросить 10 шайб.