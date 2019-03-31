Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, забросившим по 50 шайб в восьми сезонах
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин добился очередного уникального достижения, забив в матче против «Тампы» (6:3) два гола.
Теперь на его счету 51 шайба, Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, который забивал по 50 и более голов в восьми сезонах.
Number 50. #ALLCAPS @ovi8 pic.twitter.com/QV3RqRILBq— Washington Capitals (@Capitals) 31 марта 2019 г.
Впереди только легенды мирового хоккея Уэйн Гретцки и Майк Босси, на счету которых девять таких сезонов.
Благодаря двум забитым 31 марта шайбам Овечкин стал первой звездой дня.
«Конечно, хочется забить как можно раньше. У меня были моменты, но я понимал, что в итоге все равно забью, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. – К тому же ребята знали, что на моем счету 49 шайб, и все время искали меня. Спасибо им большое. В прошлом сезоне я тоже мог забить 50, но не получилось. Всегда хочется чего-то особенного, но порой добиться этого очень сложно. Я рад, что это произошло».
Всего на счету Овечкина 658 шайб в карьере, по этому показателю он вышел на 13-е место в НХЛ. До 12-й строчки, на которой располагается Люк Робитайл, россиянину необходимо забросить 10 шайб.