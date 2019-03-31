Ночью в Пулково загорелась будка охранника. Мужчина выбраться из огня не смог

Смертельный пожар произошёл на территории воздушной гавани Петербурга ночью 31 марта.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, огонь охватил будку охранника на одной из парковок. Спасатели прибыли в течение пяти минут, пожар оперативно потушили. Внутри будки нашли тело охранника. По данным «Фонтанки», погиб 38-летний житель Псковской области.

«Причины возгорания устанавливаются. Других пострадавших нет. На работу аэропорта событие не повлияло, аэропорт работает в штатном режиме», — добавили в Пулково.





