Час просидели с грудным ребёнком в тёмном лифте. На Лиственной жильцы 20-этажки вторые сутки без воды и света

Обитатели многоэтажки в Выборгском районе Петербурга второй день лишены воды и электричества. Хуже всего приходится тем, кто живёт повыше. Чтобы добраться до дома, они проделывают путь в 22 этажа.

Как рассказали «Фонтанке» жители 18-го дома на Лиственной улице 31 марта, свет и вода пропали накануне в 14:00. В 22-этажном здании остановились лифты.

«Мы сейчас сидели час в лифте в 9 парадной в темноте. Вдвоём с десятимесячным ребёнком. Сказать, что страшно, ничего не сказать. Телефон вначале не ловил. Потом кое-как дозвонилась на охрану», — написала в социальной сети Виктория.

Нет в доме и воды, вероятней всего, причиной тому насосы, которые не работают в обесточенном здании.







Когда блага цивилизации вернутся к квартирантам — в управляющей компании «Соотечественники» сказать не смогли.

«В аварийной службе не могут ответить ничего конкретного о сроках устранения проблемы. В первые семь часов говорили о том, что не могут найти повреждение на линии. Сегодня на девять утра говорили о том, что ещё работают над устранением неполадок», — пожаловался один из жителей.

В «Ленэнерго» «Фонтанке» пояснили, что данный дом питается от абонентской трансформаторной подстанции. После жалобы на горячую линию специалисты предприятия выезжали на место. «Оборудование «Ленэнерго» работает штатно, электроэнергия на абонентскую трансформаторную подстанцию поступает. Специалисты-энергетики здания, обслуживающие абонентскую трансформаторную подстанцию, уведомлены о необходимости проведения ими работ на своем оборудовании», — прокомментировали в компании.

В диспетчерской управляющей компании «Соотечественники» отметили, что произошёл обрыв на кабельных сетях. Проблему планируется решить с помощью генератора. Электроэнергию обещают вернуть в течение дня.