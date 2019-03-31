Руководить Словакией впервые будет женщина. Адвокат Зузана Чапутова выиграла президентскую гонку

С перевесом почти в 20 процентов голосов после обработки 99% бюллетеней стало ясно, что новым президентом Словакии будет Зузана Чапутова. Соперник послал ей цветы.

Чапутова лидирует с 58 процентами голосов. Ее соперник, замглавы Еврокомиссии Марош Шевчович набрал чуть больше 40%. Он уже признал свое поражение и послал первой в Словакии женщине-президенту букет цветов.

«Я рада не только результату, но и тому, что возможно не поддаваться популизму, говорить правду, повышать интерес без агрессии», – цитирует Чапутову EuroNews.







В должность она вступит 15 июня. Ранее Чапутова работала адвокатом по делам коррупционной направленности.