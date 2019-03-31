На Украине начались президентские выборы. Мэр Киева Кличко приехал голосовать на велосипеде

Свой выбор в пользу одного из 39 кандидатов в президенты Украины сделал Виталий Кличко утром 31 марта. На территории страны в 8 утра открылись почти 30 тысяч избирательных участков.

На избирательный участок в Киевском военном лицее Кличко приехал в спортивном костюме на велосипеде. Мэр столицы Украины сделал свой выбор в первые минуты работы участка. «Независимо от того, кого изберут президентом, очень важно, чтобы ни в коем случае наше государство не свернуло с курса на евроинтеграцию. Все, что зависит от меня, я делаю и буду делать, чтобы Украина воплощала европейские демократические ценности, стала сильной и успешной страной европейского сообщества», – цитирует Кличко его пресс-служба. Мэр также рассказал, что успел пообщаться с несколькими иностранными наблюдателями.

На президентских выборах зарегистрировано рекордное количество кандидатов, 39 человек.





