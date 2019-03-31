«Открытая Россия» самоликвидировалась. Решение было принято на конференции в Риге

Правозащитная организация «Открытая Россия», признанная нежелательной, заявила о ликвидации юридического лица вечером 30 марта.

Об итогах конференции, которая прошла в субботу в Риге, правозащитники сообщают в своих соцсетях. «Сегодня Российское общественно-сетевое движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации. Это ни в коем случае не означает что мы признаем претензии прокуратуры и минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы сделали это», – рассказал председатель движения, петербургский активист Андрей Пивоваров.

На встрече в Риге среди прочих сторонников движения присутствовал Михаил Ходорковский. Он был председателем «Открытой России» первые полгода ее существования, с ноября 2016. Позже в организации он оставался в статусе основателя.

Протокол с решением о ликвидации в ближайшее время будет направлен в Минюст, уточняют в «Открытой России».







Генпрокуратура признала движение нежелательным в апреле 2017 года, однако под ограничения попали юрлица, зарегистрированные в Великобритании и США.

В январе этого года под уголовное преследование попала сторонница движения Анастасия Шевченко, она стала первой, к кому применили подобные санкции за участие в деятельности нежелательной организации.