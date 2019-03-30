«Час Земли» погасил свет в Петербурге. В Москве во мрак погрузился Кремль

Сорок зданий и сооружений в Петербурге на 60 минут остались в без подсветки 30 марта. В рамках международной экологической акции «Час Земли» потухли 20 тысяч светильников. В столице в том числе погасла подсветка Кремля.

Подсветку отключили на основных мостах через Неву: Дворцовом, Троицком, Большеохтинском, Благовещенском, Биржевом. Без светового оформления остались Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, здание Биржи, Зимний дворец, Троицкий собор. Также во темноту погрузились фасады зданий, расположенных в акватории Большой Невы от Троицкого до Благовещенского мостов. Погасла и телебашня.







Не остались в стороне от акции и в столице. Погасла подсветка театров, набережных и фасадов зданий, в том числе без света на час осталась и Красная площадь с Кремлем. Всего в Москве выключены 230 световых установок.

Присоединяются к «Часу Земли» и сами горожане. В соцсетях петербуржцы делятся фотографиями, на которых в поддержку акции они зажигают свечи вместо привычных лампочек.

Организаторы акции «Час Земли» призывают отключить электричество всего на 60 минут, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов. Впервые флэшмоб прошёл в в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира. Сегодня акция объединяет 2 млрд людей в 188 странах.