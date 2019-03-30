Причиной пожара в «Олимпийском» мог быть кабель. Спорткомплекс потушили

Пламя внутри спортивного комплекса «Олимпийский» распространилось на площади в 30 квадратных метров вечером 30 марта. Источник представители МЧС видят в кабеле.

Как сообщает региональное управление МЧС, загорание кабеля могло привести к тому, что в спорткомплексе начал плавиться подвесной потолок. Информация о пожаре поступила в управление в половину седьмого вечера.

Примерно через час пожарные нашли источник на шестом этаже восьмиэтажного здания и за десять минут пожар ликвидировали. Он занял площадь в тридцать квадратных метров.

Спорткомплекс закрыт на ремонт с начала 2019 года.





