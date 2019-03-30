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Общество
30.03.2019 20:34
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Десять плюсов Мединского. Министр рассказал, что выиграет Волковский театр в Ярославле от объединения с петербургской Александринкой

Солидарно с коллективом Александринского театра в Петербурге, министр культуры Владимир Мединский назвал в числе плюсов объединения с Ярославским Театром драмы имени Волкова иной уровень финансирования и новую площадку в Москве. Министр перечислил десять пунктов и предостерег, что это еще не все. 

Загибал пальцы обеих рук Мединский во время интервью с корреспондентом РИА «Новостей» в Париже 30 марта, текст опубликован на сайте министерства. Несколько первых пунктов касаются различного рода объединений как таковых – финансовых потоков, трупп и репертуаров. В списке и создание новой сцены для объединенного театра, который получит название Национального театра и площадку в Москве. 

Остальные пункты в основном касаются того, что выиграет ярославский театр – гастрольные возможности, карьерный рост, перспективы для выпускников театрального института в Ярославле, планы превратить город «в своего рода третью столицу драматического театра России, где будут показываться самые интересные спектакли, приезд куда будет вопросом престижа для многих театров и театралов». 

Вспомнил Мединский и про зрителей, которые «увидят на сценах объединенного театра совершенно другой набор спектаклей». 



В последнюю очередь министр сказал про «редкий пример исторически обусловленного процесса» и окунул читателей в историю. Русский театр Волкова по сути был только первой театральной труппой, а первый государственный театр был учрежден в Петербурге и позже получил название Александринский, причем сперва руководил труппой тот же Федор Волков, вспоминает министр. «В этом историческая уникальность момента: объединившись, спор заканчивается – оба театра становятся во всех смыслах первым – по рождению – национальным театром России», – восхищается Мединский. 

Он также отметил, что места для спешки в вопросе объединения нет и министерство готово обсуждать все детали с общественностью. 

О том, что два театра договорились об объединении и процесс получил санкцию Минкульта, стало известно 27 марта. Против выступил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Артисты Александринки написали Путину и Медведеву открытое письмо, в котором позиции руководства региона удивились и также расписали плюсы объединения.

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