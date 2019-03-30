Неадекватный водитель в Германии спровоцировал старт антитеррористической операции. Задержали 11 человек

Антитеррористический рейд прошел на западе Германии 30 марта, полиция задержала одиннадцать человек. Позже всех отпустили, не найдя у потенциальных «террористов» оружия или взрывчатки.

Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на прокуратуру Дюссельдорфа. Рейды в Вестфалии и Баден-Вюртемберге спровоцировало поведение водителя Opel в Эссене. Иностранец, предположительно из Таджикистана, выехал н пешеходную зону. Однако позже выяснилось, что он просто нарушил правила и к террористическим организациям отношения не имеет, сообщает Die Welt.

Представитель прокуратуры отметил, что, несмотря на то что всех отпустили, расследование дела о подготовке теракта в отношении ряда задержанных продолжается.





