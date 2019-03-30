В столице загорелся спорткомплекс «Олимпийский». Дымит под крышей арены

Спасатели тушат возгорание на шестом этаже спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве вечером 30 марта. Арена находится на реконструкции, зрителей там нет.

Как сообщает телеканал 360 со ссылкой на МЧС Москвы, открытый огонь удалось быстро потушить, однако дым продолжает вырываться из-под крыши комплекса. По некоторой информации, загорелась проводка, а за ней и подвесной потолок. На месте пожара порядка 15 автомобилей МЧС.

СК Олимпийский похоже решили не ремонтировать. Проще сжечь pic.twitter.com/SVbjU160AS — Олег Пунько (@olegpunko) March 30, 2019

«Олимпийский» построили в Москве к Олимпиаде 1980 года. На реконструкцию его закрыли в начале 2019-го.





