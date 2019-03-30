Суд в Москве арестовал виновника ДТП на Можайском шоссе, где погибли мать и дочь

В Москве суд арестовал Муслима Джамбекова, который после призыва главы Чеченской Республики открыто извинился за смерть двоих в устроенной им аварии. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета 30 марта.

Утром субботы подозреваемого привезли из Грозного в Москву. Под арестом он останется до 25 мая. Тем временем столичный Следком проверяет полицейских, которые оформляли ДТП. Джамбеков якобы скрылся, когда они уже были на месте. О наказании сотрудников ГИБДД накануне заявил министр внутреднних дел Владимир Колокольцев.

Столкновение двух внедорожников – Mercedes Gelandewagen и «Нивы» – произошло ночью 25 марта в столице. В аварии погибли женщина и её дочь подросткового возраста, глава семейства получил серьезные травмы. Джамбеков скрылся с места ДТП, но спустя несколько дней, уже в Чечне, явился в полицию. Сделать это от него потребовал глава республики Рамзан Кадыров. Водитель записал видеообращение и объяснил, что был «в шоковом состоянии и получил травму при аварии».

Позже Кадыров у себя в канале в Telegram пообещал, что пострадавшему подарят автомобиль «Нива» и окажут «иную помощь».





