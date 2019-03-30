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Спорт
30.03.2019 18:26
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«Турнир восстановил историческую справедливость». В Петербурге завершился Кубок Концерна ВКО «Алмаз – Антей»

Определились призеры XII турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз – Антей» для школьников в Петербурге. В финале 30 марта встретились команды школ № 512 и 641.

Основное время закончилось вничью 2:2. Победителя пришлось выявлять в серии пенальти. В итоге удача оказалась на стороне школы № 512, которые выиграли золотые медали. Серебро соответственно досталось школе № 641.

«Наши игроки занимаются футболом только в школе два раза в неделю, – рассказал Александр Захаров, тренер команды-победителя, – но тренировки – это один этап, соревнования – это следующий уровень спортивной подготовки: у ребят появляется большее понимание футбола. Турнир концерна, как всегда, очень хорошо организован во всех отношениях. Мы участвуем не первый год, и это только положительные эмоции».  

«641-й школе, наверное, очень обидно. Они всю игру нам били-били, а на пенальти не повезло, – сказал игрок команды-победителя школы № 512 Иван Башмаков. – У нас хороший вратарь. Неожиданно, что все наши забили, никто не промахнулся. Для нас турнир хороший получился, все старались».  



В матче за третье место играли 639-я и 690-я школы. Бронза в итоге досталась 639-й.

Игры проводились ежедневно с 26 марта по 30 марта на базе спортивного комплекса ФК «Алмаз – Антей». Соревнования проходили в открытом формате, и все желающие могли посетить турнир и поболеть за юных спортсменов. Всего в этом году участвовали 10 школ Невского района (639, 690, 512, 513, 527, 341, 346, 39, 14 и 641). Участниками турнира стали порядка 200 человек.  Всего за время проведения игр в них приняли участие более четырех тысяч школьников из Петербурга.

На торжественной церемонии закрытия турнира присутствовали представители руководства Концерна ВКО «Алмаз – Антей», представители Администрации Невского района Санкт-Петербурга, дети и их родители. Командам-участницам и победителям были вручены кубки, медали и грамоты. Памятными призами отметили лучших бомбардира, вратаря и игрока турнира.

«Турнир восстановил некоторую историческую справедливость, – прокомментировал итоги соревнований заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей», директор Обуховского завода Михаил Подвязников, – в советские годы существовала команда завода «Большевик», проходили различные спортивные соревнования. Теперь с помощью концерна удалось восстановить традицию. Для нас важно, что в школьные каникулы ребята заняты, оторваны от улицы. Турнир вызывает большой интерес. Это приятно. Мы с удовольствием проводим его в Невском районе, где живет много наших работников. Мы надеемся, эти 12 -13-летние мальчишки, когда вырастут, придут к нам работать». 

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