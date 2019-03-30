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Происшествия
30.03.2019 18:45
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BBC: Пилот, который вез футболиста Сала, был дальтоником. Лететь в темное время суток ему было запрещено

Пилоту Дэвиду Ибботсону, который погиб во время авиакатастрофы над Ла-Маншем вместе с нападающим валлийского футбольного клуба «Кардифф сити» Эмилиано Сала, лицензия не позволяла летать в темное время суток. 

Об этом 30 марта сообщает BBC. Ибботсон был частным пилотом с лицензией на перевозки в США и Европе. При этом документ запрещал ему вылетать в темноте. В публичном реестре американского Федерального агентства гражданской авиации указано, что ему были необходимы очки для ближнего зрения, по информации британского издания – пилот был дальтоником. Источник BBC в авиационной отрасли назвал способность различать красный и зеленый цвета ключевой для полетов в темноте. 

Издание также уточняет, что по плану вылет должен был состояться утром, но Сала хотел попрощаться с клубом, и по его просьбе пилот отложил старт на семь часов вечера. 

Частный легкомоторный самолёт Piper PA-46 летел из Франции в столицу Уэльса Кардифф 22 января. Его обломки нашли на дне пролива Ла-Манш в начале февраля.



Справка:

Эмилиано Сала — аргентинский нападающий, 19 января перешедший из французского «Нанта» в «Кардифф Сити» за рекордную для валлийцев сумму в 15 млн фунтов.

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