Шарики надували в «СССР». После рейдов на Думской в петербургском ЗакСе думают, как убрать с улиц закись азота

Во время мартовских рейдов на Думской улице в Петербурге изъяты баллоны с закисью азота в баре «СССР». Об этом сообщается в ответе заместителя министра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина депутату Госдумы Михаилу Романову.

В отношении клубного продавца веселящего газа составлен административный протокол за предпринимательскую деятельность без лицензии. Для решения вопроса об ограничении распространения закиси азота, которая используется ночными гуляками в качестве наркотика, создана рабочая группа, следует из ответа. Изменения в законе обсуждают в петербургском ЗакСе совместно с сотрудниками полиции и надзорными ведомствами.

В ночь на 24 февраля произошло смертельное ДТП на Невском проспекте. 30-летний Мурад Касымов, по собственному признанию, надышался веселящего газа на Думской, после чего вдавил педаль газа в пол и вылетел на тротуар. В результате погибли два человека, в том числе гражданин США.





