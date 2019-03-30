Петербурженка рассказала Бастрыкину про «поборы» в Университете гражданской авиации. В СК вспомнили про привлеченных за взятки студентов

На личном приеме у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в Петербурге местная жительница попросила его разобраться с зачисленными без экзаменов студентами Авиационно-транспортного колледжа и Университета гражданской авиации. В СК рассказали, что процесс давно идет.

Об итогах визита и общения петербуржцев с главой СК ведомство сообщает 30 марта. Один из вопросов, который был задан Бастрыкину на личном приеме, касался зачисления на заочные отделения авиационных колледжа и университета студентов «без прохождения аттестации и без присутствия на вступительных экзаменах». Заявительница убеждена, что руководство образовательных учреждений занимается «поборами» с будущих летчиков. В СК ей ответили, что региональное управление Следственного комитета на транспорте уже расследует несколько уголовных дел, связанных с незаконным зачислением в вуз. Оно возбуждено «в отношении ряда сотрудников данных учреждений по факту получения взяток не менее чем от 20 граждан». Шесть студентов, добавили в ведомстве, привлечены к уголовной ответственности за дачу взятки, несколько дел уже переданы в суд.

Бастрыкин пообещал контролировать процесс и «дал подчиненным сотрудникам ряд конкретных поручений по данному уголовному делу».





