Происшествия
Поймай меня, но ты не сможешь. Петербургские угонщики издевательски забрали кроссовер полковника МВД
Уставшие от собственной неуловимости угонщики вызвали петербургскую полицию на новую дуэль. Они похитили автомобиль полковника МВД из-под окон ее квартиры.
Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, от неслыханной дерзости пострадала правая рука начальника Фрунзенского УМВД Светлана Короткова. Она припарковала серый Mitsubishi ASX в дворе своего дома на улице Доблести вечером 28-го. Проснувшись поутру и выглянув в окно, поняла, что обновка за 1,3 млн рублей исчезла. Машину 2018 года выпуска Светлана Ивановна купила совсем недавно.
К коллегам 46-летняя полковник обратилась. Они отнеслись понимающе и показали, что оперативно работать умеют. Короткова пришла в отдел полиции в 7 часов 15 минут. Через три минуты приметы ее кроссовера знали все наружные наряды, еще через минуту были подключены патрули вневедомственной охраны. Полицейские совершили поквартирный обход дома Коротковой, а в нем 658 квартир и полторы тысячи жильцов, охватили и соседний.
Успех прошел мимо полицейских, но вряд ли Светлана Ивановна ждала другого. По статистике в городе раскрывается один угон из двадцати. По этому показателю Петербург уверенно плещется на дне российского рейтинга с имиджем самого привлекательного региона для угонщиков.
Светлана Короткова возглавляет отдел по работе с личным составом Фрунзенского УМВД, занимает должность помощника Николая Хлусова и фактически курирует кадровую политику управления. Ранее работала начальником отдела УФМС Пушкина.
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