Поймай меня, но ты не сможешь. Петербургские угонщики издевательски забрали кроссовер полковника МВД

Уставшие от собственной неуловимости угонщики вызвали петербургскую полицию на новую дуэль. Они похитили автомобиль полковника МВД из-под окон ее квартиры.

Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, от неслыханной дерзости пострадала правая рука начальника Фрунзенского УМВД Светлана Короткова. Она припарковала серый Mitsubishi ASX в дворе своего дома на улице Доблести вечером 28-го. Проснувшись поутру и выглянув в окно, поняла, что обновка за 1,3 млн рублей исчезла. Машину 2018 года выпуска Светлана Ивановна купила совсем недавно.

К коллегам 46-летняя полковник обратилась. Они отнеслись понимающе и показали, что оперативно работать умеют. Короткова пришла в отдел полиции в 7 часов 15 минут. Через три минуты приметы ее кроссовера знали все наружные наряды, еще через минуту были подключены патрули вневедомственной охраны. Полицейские совершили поквартирный обход дома Коротковой, а в нем 658 квартир и полторы тысячи жильцов, охватили и соседний.

Успех прошел мимо полицейских, но вряд ли Светлана Ивановна ждала другого. По статистике в городе раскрывается один угон из двадцати. По этому показателю Петербург уверенно плещется на дне российского рейтинга с имиджем самого привлекательного региона для угонщиков.







Светлана Короткова возглавляет отдел по работе с личным составом Фрунзенского УМВД, занимает должность помощника Николая Хлусова и фактически курирует кадровую политику управления. Ранее работала начальником отдела УФМС Пушкина.