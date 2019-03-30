Хруст и треск не помеха. Со льдины в Финском заливе сняли почти сотню рыбаков

Рыбаки решили погреться на солнце на льду Финского залива субботним днем. Процедуру загара прервала образовавшаяся трещина.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга, 30 марта спасатели вернули на берег 89 любителей подлёдного лова. Снимали их с подтаявшего полотна на Финском заливе, которое трещит и распадается на льдины уже почти месяц.

Сотрудники МЧС регулярно проводят подобные спасательные операции. 26 марта в районе Зеленогорска в свободное плавание отправились 105 человек. 14 марта треснувший лёд прервал рыбалку рядом с петербургской дамбой. Не испугала владельцев удочек и штормовая погода. 9 марта рыбаков возвращали на берег, призвав эвакуаторы.





