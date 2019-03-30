Шнуров рассказал, сколько досталось Матильде после развода

Музыкант Сергей Шнуров раскрыл некоторые результаты бракоразводного процесса между ним и теперь уже бывшей женой Матильдой.

Как рассказал артист в интервью StarHit, ему пришлось расстаться с большей частью нажитого имущества. «Матильде после развода досталось больше половины, кажется. Не сказал бы, что жалею, но и не рад», — заявил Шнур.

Со своей третьей женой Матильдой Мозговой Сергей Шнуров развелся летом 2018 года. Экс-супруге достались три квартиры общей площадью более 550 квадратных метров и стоимостью около 140 миллионов рублей, а также балетная школа и ресторан в Санкт-Петербурге. Шнуров оставил себе трехэтажные апартаменты и квартиру площадью свыше 120 квадратных метров. Эта недвижимость оценивается в 115 миллионов рублей.





