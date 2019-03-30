Восемь стопок водки. Садясь за руль, водитель «Генезиса» не мог управлять собой

После ночного разгула водитель «Генезиса», устроивший смертельное ДТП на Невском проспекте, сел за руль нетрезвым.

Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, после аварии Артура Асатурова доставили в Мариинскую больницу в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.

Содержание алкоголя в крови водителя составило 2,0 промилле. В объёмах выпитого, это означает порядка 400 граммов крепкого напитка. Исследование также показало остатки наркотического опьянения.

К вечеру сотрудники полиции намерены оформить документы о задержании на двое суток в порядке статьи 91 УПК РФ. На арест выйдут в понедельник.







Тем временем вице-губернатор Петербурга Анна Митянина сообщила, что двое пострадавших находятся в Мариинской больнице, другие два – в Военно-медицинской академии. Состояние всех оценивается как тяжелое.

В аварии на пересечении Невского и Литейного проспектов 30 марта один человек погиб и четверо получили ранения. Предположительным виновником является 34-летний водитель автомобиля «Генезис» Артур Асатуров. Лихач лишён прав, хорошо знаком со статьями за алкоголь и наркотики.