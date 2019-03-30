СКА сократил разрыв. Кто кого поцелует после второго матча в столице. Трансляция

"Фонтанка" предлагает всем любителям хоккея присоединиться к одному из самых интересных матчей плей-офф. Петербургский СКА во второй встрече сразится со "старшим братом" - ЦСКА. Все подробности поединка - в нашей трансляции.

30 марта, 19:03 Очень хорошо отработали хоккеисты СКА в этом меньшинстве, сумев даже один раз бросить по воротам соперника

30 марта, 19:02 ЦСКА только спустя минуту сумел встать в зоне СКА

30 марта, 19:00 ПЛОТНИКОВ! Надо держать эмоции! Толчок игрока ЦСКА на борт и петербуржцы снова с меньшинстве... Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 18:55 Звучит свист с трибун. Это зрители недовольны тем, что хоккеистам СКА позволили продолжать атаку и даже нанести бросок, хотя на льду лежал секунд 20 Нестеров Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 18:54 В целом, в игре никаких изменений. СКА по-прежнему не играет на победу

30 марта, 18:53 Игра высоко поднятой клюшкой. Взятие ворот не засчитано. Продолжаем с 2:1

30 марта, 18:52 СКА пропускает третью... мда...

30 марта, 18:51 Защитники СКА снова прозевали атаку. Григоренко бросал, но отбил Шестеркин.

30 марта, 18:50 Закончилось большинство. Без бросков. Так не выиграть

30 марта, 18:49 РЕБЯТА! НУ! НАДО ЗАБИВАТЬ!

30 марта, 18:48 А тем временем уже минута большинства позади

30 марта, 18:47 Не получилось с первой попытки у СКА расположиться на половине ЦСКА

30 марта, 18:47 Более 430 болельщиков сегодня поддерживают нас в Москве 🔝

Лучшие! #ЦСКСКА pic.twitter.com/qKXxTAbga2 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 30, 2019



30 марта, 18:46 И сразу удаление у нападающего ЦСКА Андронова, который уранил Мальцева Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 18:45 Третий период! Начали!

30 марта, 18:45 Все или ничего для СКА

30 марта, 18:44 "Давай-давай!" заводит Тихонов игроков СКА перед выходом на третий период. Надеемся, что Воробьев в раздевалке сказал что-то более содержательное.

30 марта, 18:42 А мы возвращаемся! Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 18:35 СКА везет, что у него есть Никита Гусев, но пора и другим игрокам подключаться

30 марта, 18:34 СКА хоть и сумел забить, но все еще не видно, за счет чего подопечные Воробьева собираются спасать этот матч, да и вообще всю серию. Пока ЦСКА выглядит организованнее именно в обороне.

30 марта, 18:31 Статистика 2-го периода: Броски: 15-18 Броски в створ: 5-7 Голы: 1-1 Вбрасывания: 7-9 Блокированные броски: 8-3 Силовые приемы: 2-1 Время в атаке: 04:51-04:25 Штраф: 8-2

30 марта, 18:30 Кузьменко: Нам немного не везет, но можно похвалить вратаря ЦСКА Илью Сорокина. Он проводит отличный матч. А нам нужно использовать свои моменты. Нужно быть хладнокровнее. Против ЦСКА несложно играть, просто они хорошо действуют в обороне. Нужно креативнее играть в нападении, а не тупо бросать.

30 марта, 18:29 Закончился второй период. СКА все-таки забил, но все еще проигрывает Была паутинка - и нет паутинки.

Мы в игре!#ЦСКСКА pic.twitter.com/ykLXTuihHp — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 30, 2019



30 марта, 18:28 Перерыв. На последних секундах Калинин промахнулся по шайбе, хотя находился в отличной позиции перед пустыми воротами.

30 марта, 18:27 СКА продолжает атаковать по инерции

30 марта, 18:26 ГУСЕВ!!!! 2-1 Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 18:25 Удаление у ЦСКА. Линден Вей присел на две минуты

30 марта, 18:24 ЦСКА грамотно накрывает большинство броски по своим воротам и потенциально опасные передачи. Петербуржцы не ставят перед соперником никаких сложных задач.

30 марта, 18:24 Настроение Юсупов: Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 18:22 Ситуация для СКА становится критичной. И не видно, каким образом петербуржцы будут ее исправлять

30 марта, 18:21 Есть решение. Гол засчитан. 2:0 Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 18:19 Тяжко... А кому нонче легко... Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 18:18 Кажется, есть подозрение, что шайба залетела в ворота от конька Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 18:17 Судья объявил просмотр

30 марта, 18:16 2:0

30 марта, 18:16 Кажется, был рикошет

30 марта, 18:15 Очень неожиданная шайба

30 марта, 18:14 Опять удаление Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 18:13 СКА опять не реализовал большинство. Гола не случилось. Увы

30 марта, 18:11 На площадке пошла жара! А счет пока прохладный. Все те же 1:0...

30 марта, 18:10 И еще одно удаление. Стычка за воротами СКА. За игру высоко поднятой шайбой удален игрок команды ЦСКА Максим Мамин. Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 18:09 ЦСКА пытается снова встать в зону. Но гости снова выбивают шайбу

30 марта, 18:09 ЦСКА опасно комбинируют. Но СКА сумел выбросить шайбу

30 марта, 18:08 Кетов "настраивает" клюшкой камеру на скамейке: Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 18:07 Останавливают игру судьи. Теперь удаление у СКА. На две минуты присел на скамейку штрафников Кетов за подножку.

30 марта, 18:06 Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 18:05 Времени вагон! СКА бы поднажать...

30 марта, 18:03 Такое ощущение, что армейцы с Невы растеряны

30 марта, 18:01 У фанатов СКА небольшие проблемы на арене: Фото: скриншот/twitter.com

30 марта, 18:00 И сразу ответ от ЦСКА, Москвичи и без большинства прижали петербуржцев к воротам. Уже идет вторая минута в зоне гостей

30 марта, 18:00 Большинство было активным, но нерезультативным

30 марта, 17:57 Какой момент! Бывальцева выводили на бросок, тот бросил раз, бросил два с добивания, но все мимо Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 17:56 Преимущество пока так себе. ЦСКА сразу же выбрывает шайбу, даже не дав толком гостям расставиться

30 марта, 17:56 Второе удаление в игре. На этот раз на скамейку штрафников присел игрок ЦСКА Сергей Калинин Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 17:55 У СКА неплохо удается вход в зону, но дальше возникают проблемы. ЦСКА не дает нормально приложиться к шайбе

30 марта, 17:51 Начали сразу у ворот СКА: Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 17:50 Ну, что ж. Продолжаем. Второй период

30 марта, 17:36 Статистика от КХЛ после 1-го периода: Броски: 14-19 Броски в створ: 7-11 Голы: 1-0 Вбрасывания: 8-6 Блокированные броски: 2-5 Силовые приемы: 4-3 Время в атаке: 02:54-03:47 Штраф: 0-2

30 марта, 17:35 Кирилл Капризов в эфире "КХЛ ТВ" подвел итоги первого периода: Стараемся играть в свою игру, не думаем о натиске СКА. Конечно, забивать всегда хорошо, были еще моменты, но не мог бросить нормально. От чего это завивист? От моих рук. Первая игра была какая-то вялая, а сегодня уже все вкатились. Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 17:34 Главный тренер СКА Илья Воробьев с задумчивым видом смотрит на видеокуб, где горят пока не самые приятные цифры

30 марта, 17:33 Конец первого периода

30 марта, 17:29 Армейцы с Невы не отчаиваются. Ошибся ЦСКА в своей зоне при передаче. Шайбу подобрал Тихонов и сразу бросил! Но мимо. Он же был первым на подборе, но тут уже москвичи оказались более внимательными и быстро забрали шайбу

30 марта, 17:28 Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 17:25 1:0

30 марта, 17:24 ЦСКА реализовал большинство. Гол забил Кирилл Капризов. Шайба Кирилла Капризова🚨🚨🚨 pic.twitter.com/X3Hc0P4Vqj — ХК ЦСКА Москва (@hccska) March 30, 2019



30 марта, 17:24 Буквально несколько секунд понадобилось ЦСКА, чтобы воспользоваться численным преимуществом.

30 марта, 17:23 Неожиданно сразу после этого Бывальцев получил удаление. СКА первым ушел в меньшинство. Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 17:23 А вот и самый пока опасный момент СКА в игре. После сольного прохода Гусева и броска Бывальцев попытался добить, но не голкипер ЦСКА на месте

30 марта, 17:21 СКА снова сумел провести позиционную атаку, но опять до броска не дошло

30 марта, 17:20 Любопытно это, потому что Крылов один из боссов "Авангарда"

30 марта, 17:19 Александр Крылов смотрит игру ЦСКА - СКА в питерской ложе. И не садится при этом, стоит прямо как руководители СКА — Семён Галькевич (@galkevich32) March 30, 2019

30 марта, 17:18 У нас - экватор первого периода: Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 17:17 ЦСКА начинает усиливать давление на ворота Шестеркина. Пока броски не получаются идеальными, но уже становится тревожно.

30 марта, 17:15 СКА пропустил контратаку два в одного. Бил по воротам Шестеркина Капризов, но вратарь отбил.

30 марта, 17:14 После четырех минут игры СКА удалось закрепиться в зоне москвичей. Постарался Гавриков, который накрутил у борта нескольких соперников, но москвичам все-таки удалось забрать шайбу.

30 марта, 17:13 Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 17:11 У ЦСКА это получается пока лучше. Большая часть игры проходит в зоне петербуржцев

30 марта, 17:10 Пока без опасных моментов с обоих сторон. Команды бьются за контроль шайбы.

30 марта, 17:08 Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 17:07 Матч начался жестко. Очень много борьбы. Белов мощно приложил к борту Капризова - одного из лучших хоккеистов ЦСКА.

30 марта, 17:02 ПОЕХАЛИ! Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 17:00 Команды на площадке. Гимн: Фото: кадр из трансляции КХЛ

30 марта, 16:51 На первой игре был замечен Федор Смолов. На второй еще один игрок "Локомотива": Саша Коломейцев с супругой на хоккее #ЦСКАСКА pic.twitter.com/6csG0k8HbT — Руслан Абушкин (@abushkin) March 28, 2019 К слову, сам "Локо" сегодня уже успел победить столичное "Динамо" со счетом 0:1.

30 марта, 16:47 Коллеги, которые оказались на ЦСКА Арене в этот вечер, пишут в соцсетях, что на трибунах предсказуемо много военных и кадетов: Главные болельщики ЦСКА. Так соберем аншлаг! #ЦСКАСКА pic.twitter.com/MSuJoeS7hM — Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) March 30, 2019



30 марта, 16:35 Главная неожиданность в составе СКА на эту игру – возвращение в ворота Игоря Шестеркина. Напомним, что именно Шестеркин начинал плей-офф в качестве основного вратаря, но из-за нанесения травмы нападающему «Спартака» Каспарсу Даугавиньшу он был дисквалифицирован на один матч. Его успешно заменил Магнус Хелльберг и главный тренер Илья Воробьев решил не возвращать Шестеркина. Но, видимо, первый проигранный матч в серии с ЦСКА заставил тренерский штаб петербуржцев дать шанс россиянину. Также отметим возвращение форварда СКА Андрей Кузьменко, не игравший в последних трех матчах плей-офф КХЛ. Полностью состав СКА по звеньям: Второй матч серии.

Вперед, наш СКА! #ЦСКСКА pic.twitter.com/P29bRQYtRm — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 30, 2019



30 марта, 16:32 Хотя, чего тут лукавить. Уже в мемы вошло, что результат забудется, а вот этот кадр так и останется главным с первой встречи армейцев: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @sport76ru 30 Мар 2019 в 5:09 PDT

Хотя, как известно из видеотрансляции, Игорь Иванович в тот вечер вообще был щедр на эмоции, так что хватило и министру обороны Шойгу, но тот хотя бы за ЦСКА болеет:

30 марта, 16:31 Напомним, первый матч финала Западной конференции завершился в пользу ЦСКА. Москвичи выиграли со счетом 2:1. При этом судьи на 34 минуте не засчитали шайбу Евгения Кетова из-за помехи вратарю. Хотя там все было настолько на тоненького, что многие эксперты, в том числе бывшие судьи, усомнились в правильности решения.