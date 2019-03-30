СКА сократил разрыв. Кто кого поцелует после второго матча в столице. Трансляция
"Фонтанка" предлагает всем любителям хоккея присоединиться к одному из самых интересных матчей плей-офф. Петербургский СКА во второй встрече сразится со "старшим братом" - ЦСКА. Все подробности поединка - в нашей трансляции.
фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Очень хорошо отработали хоккеисты СКА в этом меньшинстве, сумев даже один раз бросить по воротам соперника
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ЦСКА только спустя минуту сумел встать в зоне СКА
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ПЛОТНИКОВ! Надо держать эмоции!
Толчок игрока ЦСКА на борт и петербуржцы снова с меньшинстве...
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Звучит свист с трибун. Это зрители недовольны тем, что хоккеистам СКА позволили продолжать атаку и даже нанести бросок, хотя на льду лежал секунд 20 Нестеров
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В целом, в игре никаких изменений. СКА по-прежнему не играет на победу
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Игра высоко поднятой клюшкой. Взятие ворот не засчитано.
Продолжаем с 2:1
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СКА пропускает третью... мда...
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Защитники СКА снова прозевали атаку. Григоренко бросал, но отбил Шестеркин.
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Закончилось большинство. Без бросков. Так не выиграть
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РЕБЯТА! НУ! НАДО ЗАБИВАТЬ!
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А тем временем уже минута большинства позади
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Не получилось с первой попытки у СКА расположиться на половине ЦСКА
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Более 430 болельщиков сегодня поддерживают нас в Москве 🔝— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 30, 2019
Лучшие! #ЦСКСКА pic.twitter.com/qKXxTAbga2
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И сразу удаление у нападающего ЦСКА Андронова, который уранил Мальцева
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Третий период! Начали!
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Все или ничего для СКА
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"Давай-давай!" заводит Тихонов игроков СКА перед выходом на третий период. Надеемся, что Воробьев в раздевалке сказал что-то более содержательное.
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А мы возвращаемся!
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СКА везет, что у него есть Никита Гусев, но пора и другим игрокам подключаться
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СКА хоть и сумел забить, но все еще не видно, за счет чего подопечные Воробьева собираются спасать этот матч, да и вообще всю серию. Пока ЦСКА выглядит организованнее именно в обороне.
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Статистика 2-го периода:
Броски: 15-18
Броски в створ: 5-7
Голы: 1-1
Вбрасывания: 7-9
Блокированные броски: 8-3
Силовые приемы: 2-1
Время в атаке: 04:51-04:25
Штраф: 8-2
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Кузьменко: Нам немного не везет, но можно похвалить вратаря ЦСКА Илью Сорокина. Он проводит отличный матч. А нам нужно использовать свои моменты. Нужно быть хладнокровнее. Против ЦСКА несложно играть, просто они хорошо действуют в обороне. Нужно креативнее играть в нападении, а не тупо бросать.
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Закончился второй период. СКА все-таки забил, но все еще проигрывает
Была паутинка - и нет паутинки.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 30, 2019
Мы в игре!#ЦСКСКА pic.twitter.com/ykLXTuihHp
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Перерыв.
На последних секундах Калинин промахнулся по шайбе, хотя находился в отличной позиции перед пустыми воротами.
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СКА продолжает атаковать по инерции
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ГУСЕВ!!!!
2-1
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Удаление у ЦСКА. Линден Вей присел на две минуты
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ЦСКА грамотно накрывает большинство броски по своим воротам и потенциально опасные передачи. Петербуржцы не ставят перед соперником никаких сложных задач.
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Настроение Юсупов:
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Ситуация для СКА становится критичной. И не видно, каким образом петербуржцы будут ее исправлять
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Есть решение. Гол засчитан. 2:0
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Тяжко... А кому нонче легко...
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Кажется, есть подозрение, что шайба залетела в ворота от конька
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Судья объявил просмотр
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2:0
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Кажется, был рикошет
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Очень неожиданная шайба
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Опять удаление
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СКА опять не реализовал большинство. Гола не случилось. Увы
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На площадке пошла жара!
А счет пока прохладный. Все те же 1:0...
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И еще одно удаление. Стычка за воротами СКА. За игру высоко поднятой шайбой удален игрок команды ЦСКА Максим Мамин.
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ЦСКА пытается снова встать в зону. Но гости снова выбивают шайбу
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ЦСКА опасно комбинируют. Но СКА сумел выбросить шайбу
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Кетов "настраивает" клюшкой камеру на скамейке:
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Останавливают игру судьи. Теперь удаление у СКА. На две минуты присел на скамейку штрафников Кетов за подножку.
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Времени вагон! СКА бы поднажать...
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Такое ощущение, что армейцы с Невы растеряны
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У фанатов СКА небольшие проблемы на арене:
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И сразу ответ от ЦСКА, Москвичи и без большинства прижали петербуржцев к воротам. Уже идет вторая минута в зоне гостей
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Большинство было активным, но нерезультативным
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Какой момент! Бывальцева выводили на бросок, тот бросил раз, бросил два с добивания, но все мимо
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Преимущество пока так себе.
ЦСКА сразу же выбрывает шайбу, даже не дав толком гостям расставиться
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Второе удаление в игре. На этот раз на скамейку штрафников присел игрок ЦСКА Сергей Калинин
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У СКА неплохо удается вход в зону, но дальше возникают проблемы. ЦСКА не дает нормально приложиться к шайбе
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Начали сразу у ворот СКА:
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Ну, что ж. Продолжаем.
Второй период
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Пока у нас пауза, отдыхает и Конь. Не Огонь... просто Конь ЦСКА:
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Статистика от КХЛ после 1-го периода:
Броски: 14-19
Броски в створ: 7-11
Голы: 1-0
Вбрасывания: 8-6
Блокированные броски: 2-5
Силовые приемы: 4-3
Время в атаке: 02:54-03:47
Штраф: 0-2
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Кирилл Капризов в эфире "КХЛ ТВ" подвел итоги первого периода: Стараемся играть в свою игру, не думаем о натиске СКА. Конечно, забивать всегда хорошо, были еще моменты, но не мог бросить нормально. От чего это завивист? От моих рук. Первая игра была какая-то вялая, а сегодня уже все вкатились.
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Главный тренер СКА Илья Воробьев с задумчивым видом смотрит на видеокуб, где горят пока не самые приятные цифры
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Конец первого периода
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Армейцы с Невы не отчаиваются.
Ошибся ЦСКА в своей зоне при передаче. Шайбу подобрал Тихонов и сразу бросил! Но мимо. Он же был первым на подборе, но тут уже москвичи оказались более внимательными и быстро забрали шайбу
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1:0
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ЦСКА реализовал большинство. Гол забил Кирилл Капризов.
Шайба Кирилла Капризова🚨🚨🚨 pic.twitter.com/X3Hc0P4Vqj— ХК ЦСКА Москва (@hccska) March 30, 2019
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Буквально несколько секунд понадобилось ЦСКА, чтобы воспользоваться численным преимуществом.
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Неожиданно сразу после этого Бывальцев получил удаление. СКА первым ушел в меньшинство.
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А вот и самый пока опасный момент СКА в игре. После сольного прохода Гусева и броска Бывальцев попытался добить, но не голкипер ЦСКА на месте
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СКА снова сумел провести позиционную атаку, но опять до броска не дошло
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Любопытно это, потому что Крылов один из боссов "Авангарда"
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Александр Крылов смотрит игру ЦСКА - СКА в питерской ложе. И не садится при этом, стоит прямо как руководители СКА— Семён Галькевич (@galkevich32) March 30, 2019
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У нас - экватор первого периода:
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ЦСКА начинает усиливать давление на ворота Шестеркина. Пока броски не получаются идеальными, но уже становится тревожно.
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СКА пропустил контратаку два в одного. Бил по воротам Шестеркина Капризов, но вратарь отбил.
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После четырех минут игры СКА удалось закрепиться в зоне москвичей. Постарался Гавриков, который накрутил у борта нескольких соперников, но москвичам все-таки удалось забрать шайбу.
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У ЦСКА это получается пока лучше. Большая часть игры проходит в зоне петербуржцев
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Пока без опасных моментов с обоих сторон. Команды бьются за контроль шайбы.
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Матч начался жестко. Очень много борьбы. Белов мощно приложил к борту Капризова - одного из лучших хоккеистов ЦСКА.
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ПОЕХАЛИ!
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Команды на площадке. Гимн:
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Хозяева матча активно делятся в сетях своим закулисьем:
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На первой игре был замечен Федор Смолов. На второй еще один игрок "Локомотива":
Саша Коломейцев с супругой на хоккее #ЦСКАСКА pic.twitter.com/6csG0k8HbT— Руслан Абушкин (@abushkin) March 28, 2019
К слову, сам "Локо" сегодня уже успел победить столичное "Динамо" со счетом 0:1.
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У столичных армейцев в раздевалке немного напряженно:
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Коллеги, которые оказались на ЦСКА Арене в этот вечер, пишут в соцсетях, что на трибунах предсказуемо много военных и кадетов:
Главные болельщики ЦСКА. Так соберем аншлаг! #ЦСКАСКА pic.twitter.com/MSuJoeS7hM— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) March 30, 2019
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Небольшая раскатка перед поединком:
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Итак, до матча остается 20 минут.
Разомнемся вместе с Конем Огнем!
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Главная неожиданность в составе СКА на эту игру – возвращение в ворота Игоря Шестеркина. Напомним, что именно Шестеркин начинал плей-офф в качестве основного вратаря, но из-за нанесения травмы нападающему «Спартака» Каспарсу Даугавиньшу он был дисквалифицирован на один матч. Его успешно заменил Магнус Хелльберг и главный тренер Илья Воробьев решил не возвращать Шестеркина. Но, видимо, первый проигранный матч в серии с ЦСКА заставил тренерский штаб петербуржцев дать шанс россиянину.
Также отметим возвращение форварда СКА Андрей Кузьменко, не игравший в последних трех матчах плей-офф КХЛ.
Полностью состав СКА по звеньям:
Второй матч серии.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 30, 2019
Вперед, наш СКА! #ЦСКСКА pic.twitter.com/P29bRQYtRm
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Итак, уже известны составы играющих команд. Начнем с хозяев площадки:
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СКА уже наточил коньки и клюшки:
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Хотя, чего тут лукавить. Уже в мемы вошло, что результат забудется, а вот этот кадр так и останется главным с первой встречи армейцев:
Хотя, как известно из видеотрансляции, Игорь Иванович в тот вечер вообще был щедр на эмоции, так что хватило и министру обороны Шойгу, но тот хотя бы за ЦСКА болеет:
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Напомним, первый матч финала Западной конференции завершился в пользу ЦСКА. Москвичи выиграли со счетом 2:1. При этом судьи на 34 минуте не засчитали шайбу Евгения Кетова из-за помехи вратарю. Хотя там все было настолько на тоненького, что многие эксперты, в том числе бывшие судьи, усомнились в правильности решения.
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Мы начинаем!