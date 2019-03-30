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Спорт
30.03.2019 16:30
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СКА сократил разрыв. Кто кого поцелует после второго матча в столице. Трансляция

"Фонтанка" предлагает всем любителям хоккея присоединиться к одному из самых интересных матчей плей-офф. Петербургский СКА во второй встрече сразится со "старшим братом" - ЦСКА. Все подробности поединка - в нашей трансляции.

СКА сократил разрыв. Кто кого поцелует после второго матча в столице. Трансляция

фото: Михаил Терещенко/ТАСС

  • Очень хорошо отработали хоккеисты СКА в этом меньшинстве, сумев даже один раз бросить по воротам соперника

  • ЦСКА только спустя минуту сумел встать в зоне СКА

  • ПЛОТНИКОВ! Надо держать эмоции!

    Толчок игрока ЦСКА на борт и петербуржцы снова с меньшинстве...

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Звучит свист с трибун. Это зрители недовольны тем, что хоккеистам СКА позволили продолжать атаку и даже нанести бросок, хотя на льду лежал секунд 20 Нестеров

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • В целом, в игре никаких изменений. СКА по-прежнему не играет на победу

  • Игра высоко поднятой клюшкой. Взятие ворот не засчитано.

    Продолжаем с 2:1

  • СКА пропускает третью... мда...

  • Защитники СКА снова прозевали атаку. Григоренко бросал, но отбил Шестеркин.

  • Закончилось большинство. Без бросков. Так не выиграть

  • РЕБЯТА! НУ! НАДО ЗАБИВАТЬ!

  • А тем временем уже минута большинства позади

  • Не получилось с первой попытки у СКА расположиться на половине ЦСКА


  • И сразу удаление у нападающего ЦСКА Андронова, который уранил Мальцева

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Третий период! Начали!

  • Все или ничего для СКА

  • "Давай-давай!" заводит Тихонов игроков СКА перед выходом на третий период. Надеемся, что Воробьев в раздевалке сказал что-то более содержательное.

  • А мы возвращаемся!

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • СКА везет, что у него есть Никита Гусев, но пора и другим игрокам подключаться

  • СКА хоть и сумел забить, но все еще не видно, за счет чего подопечные Воробьева собираются спасать этот матч, да и вообще всю серию. Пока ЦСКА выглядит организованнее именно в обороне.

  • Статистика 2-го периода:

    Броски: 15-18 

    Броски в створ: 5-7 

    Голы: 1-1 

    Вбрасывания: 7-9 

    Блокированные броски: 8-3 

    Силовые приемы: 2-1 

    Время в атаке: 04:51-04:25 

    Штраф: 8-2

  • Кузьменко: Нам немного не везет, но можно похвалить вратаря ЦСКА Илью Сорокина. Он проводит отличный матч. А нам нужно использовать свои моменты. Нужно быть хладнокровнее. Против ЦСКА несложно играть, просто они хорошо действуют в обороне. Нужно креативнее играть в нападении, а не тупо бросать.

  • Закончился второй период. СКА все-таки забил, но все еще проигрывает


  • Перерыв.

    На последних секундах Калинин промахнулся по шайбе, хотя находился в отличной позиции перед пустыми воротами.

  • СКА продолжает атаковать по инерции

  • ГУСЕВ!!!!

    2-1

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Удаление у ЦСКА. Линден Вей присел на две минуты

  • ЦСКА грамотно накрывает большинство броски по своим воротам и потенциально опасные передачи. Петербуржцы не ставят перед соперником никаких сложных задач.

  • Настроение Юсупов:

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Ситуация для СКА становится критичной. И не видно, каким образом петербуржцы будут ее исправлять

  • Есть решение. Гол засчитан. 2:0

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Тяжко... А кому нонче легко...

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Кажется, есть подозрение, что шайба залетела в ворота от конька

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Судья объявил просмотр

  • 2:0

  • Кажется, был рикошет

  • Очень неожиданная шайба

  • Опять удаление

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • СКА опять не реализовал большинство. Гола не случилось. Увы

  • На площадке пошла жара!

    А счет пока прохладный. Все те же 1:0...

  • И еще одно удаление. Стычка за воротами СКА. За игру высоко поднятой шайбой удален игрок команды ЦСКА Максим Мамин.

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • ЦСКА пытается снова встать в зону. Но гости снова выбивают шайбу

  • ЦСКА опасно комбинируют. Но СКА сумел выбросить шайбу

  • Кетов "настраивает" клюшкой камеру на скамейке:

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Останавливают игру судьи. Теперь удаление у СКА. На две минуты присел на скамейку штрафников Кетов за подножку.

  • Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Времени вагон! СКА бы поднажать...

  • Такое ощущение, что армейцы с Невы растеряны

  • У фанатов СКА небольшие проблемы на арене:

    Фото: скриншот/twitter.com

  • И сразу ответ от ЦСКА, Москвичи и без большинства прижали петербуржцев к воротам. Уже идет вторая минута в зоне гостей

  • Большинство было активным, но нерезультативным

  • Какой момент! Бывальцева выводили на бросок, тот бросил раз, бросил два с добивания, но все мимо

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Преимущество пока так себе.

    ЦСКА сразу же выбрывает шайбу, даже не дав толком гостям расставиться

  • Второе удаление в игре. На этот раз на скамейку  штрафников присел игрок ЦСКА Сергей Калинин

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • У СКА неплохо удается вход в зону, но дальше возникают проблемы. ЦСКА не дает нормально приложиться к шайбе

  • Начали сразу у ворот СКА:

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Ну, что ж. Продолжаем.

    Второй период

  • Пока у нас пауза, отдыхает и Конь. Не Огонь... просто Конь ЦСКА:


  • Статистика от КХЛ после 1-го периода:

    Броски: 14-19 

    Броски в створ: 7-11 

    Голы: 1-0 

    Вбрасывания: 8-6 

    Блокированные броски: 2-5 

    Силовые приемы: 4-3 

    Время в атаке: 02:54-03:47 

    Штраф: 0-2

  • Кирилл Капризов в эфире "КХЛ ТВ" подвел итоги первого периода: Стараемся играть в свою игру, не думаем о натиске СКА. Конечно, забивать всегда хорошо, были еще моменты, но не мог бросить нормально. От чего это завивист? От моих рук. Первая игра была какая-то вялая, а сегодня уже все вкатились.

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Главный тренер СКА Илья Воробьев с задумчивым видом смотрит на видеокуб, где горят пока не самые приятные цифры

  • Конец первого периода

  • Армейцы с Невы не отчаиваются.

    Ошибся ЦСКА в своей зоне при передаче. Шайбу подобрал Тихонов и сразу бросил! Но мимо. Он же был первым на подборе, но тут уже москвичи оказались более внимательными и быстро забрали шайбу

  • Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • 1:0

  • ЦСКА реализовал большинство. Гол забил Кирилл Капризов.


  • Буквально несколько секунд понадобилось ЦСКА, чтобы воспользоваться численным преимуществом.

  • Неожиданно сразу после этого Бывальцев получил удаление. СКА первым ушел в меньшинство.

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

     

  • А вот и самый пока опасный момент СКА в игре. После сольного прохода Гусева и броска Бывальцев попытался добить, но не голкипер ЦСКА на месте

  • СКА снова сумел провести позиционную атаку, но опять до броска не дошло

  • Любопытно это, потому что Крылов один из боссов "Авангарда"

  •  

  • У нас - экватор первого периода:

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • ЦСКА начинает усиливать давление на ворота Шестеркина. Пока броски не получаются идеальными, но уже становится тревожно.

  • СКА пропустил контратаку два в одного. Бил по воротам Шестеркина Капризов, но вратарь отбил.

  • После четырех минут игры СКА удалось закрепиться в зоне москвичей. Постарался Гавриков, который накрутил у борта нескольких соперников, но москвичам все-таки удалось забрать шайбу.

  • Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • У ЦСКА это получается пока лучше. Большая часть игры проходит в зоне петербуржцев

  • Пока без опасных моментов с обоих сторон. Команды бьются за контроль шайбы.

  • Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Матч начался жестко. Очень много борьбы. Белов мощно приложил к борту Капризова - одного из лучших хоккеистов ЦСКА.

  • ПОЕХАЛИ!

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Команды на площадке. Гимн:

    Фото: кадр из трансляции КХЛ

  • Хозяева матча активно делятся в сетях своим закулисьем:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    В бой! 👊🏻

    Публикация от Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)


  • На первой игре был замечен Федор Смолов. На второй еще один игрок "Локомотива":

    К слову, сам "Локо" сегодня уже успел победить столичное "Динамо" со счетом 0:1.

     

  • У столичных армейцев в раздевалке немного напряженно:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Раздевалка армейцев 🔴🔵

    Публикация от Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)


  • Коллеги, которые оказались на ЦСКА Арене в этот вечер, пишут в соцсетях, что на трибунах предсказуемо много военных и кадетов:


  • Небольшая раскатка перед поединком:

     

  • Итак, до матча остается 20 минут.

    Разомнемся вместе с Конем Огнем!


  • Главная неожиданность в составе СКА на эту игру – возвращение в ворота Игоря Шестеркина. Напомним, что именно Шестеркин начинал плей-офф в качестве основного вратаря, но из-за нанесения травмы нападающему «Спартака» Каспарсу Даугавиньшу он был дисквалифицирован на один матч. Его успешно заменил Магнус Хелльберг и главный тренер Илья Воробьев решил не возвращать Шестеркина. Но, видимо, первый проигранный матч в серии с ЦСКА заставил тренерский штаб петербуржцев дать шанс россиянину.

    Также отметим возвращение форварда СКА Андрей Кузьменко, не игравший в последних трех матчах плей-офф КХЛ.

     

    Полностью состав СКА по звеньям:

     


  • Итак, уже известны составы играющих команд. Начнем с хозяев площадки:


  • СКА уже наточил коньки и клюшки:


  • Хотя, чего тут лукавить. Уже в мемы вошло, что результат забудется, а вот этот кадр так и останется главным с первой встречи армейцев:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Публикация от @sport76ru


    Хотя, как известно из видеотрансляции, Игорь Иванович в тот вечер вообще был щедр на эмоции, так что хватило и министру обороны Шойгу, но тот хотя бы за ЦСКА болеет:

  • Напомним, первый матч финала Западной конференции завершился в пользу ЦСКА. Москвичи выиграли со счетом 2:1. При этом судьи на 34 минуте не засчитали шайбу Евгения Кетова из-за помехи вратарю. Хотя там все было настолько на тоненького, что многие эксперты, в том числе бывшие судьи, усомнились в правильности решения.

  • Мы начинаем!

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