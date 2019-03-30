Прощание с экс-главным редактором журнала «Коммерсантъ-власть» Максимом Ковальским пройдет в Центральном доме литераторов

Креативный директор «Коммерсанта» и экс главный редактор журнала «Власть» скончался в возрасте 54 лет. Из газеты его за бюллетень с нецензурной бранью рядом с фамилией Путина увольнял Алишер Усманов.

О смерти Ковальского в Facebook написала его коллега и подруга Вероника Куцылло. Прощание с журналистом пройдет 1 апреля в Центральном доме литераторов в Москве. Он умер от рака легких.

В газете Ковальский проработал около тридцати лет. «Коммерсантъ» 30 марта опубликовал неизданное интервью с ним и подборку фотографий журналиста под заголовком «Краеугольный хулиган». «В «Коммерсанте» он работал с 1990 года. Трудился выпускающим редактором газеты, главным редактором журнала «Коммерсантъ-Власть», креативным директором издательского дома. Но самое главное — был нам учителем, примером и другом», – написала газета.

Перерыв в «Коммерсанте» для Ковальского выпал на 2012 – 2013 годы. В конце 2011 года в возглавляемом им издании «Коммерсантъ-власть» была опубликована фотография испорченного бюллетеня, где рядом с фамилией тогда еще премьер-министра Владимира Путина было написано нецензурное слово. Главного редактора уволили, но позже журналист и руководство издательского дома все же разошлись полюбовно. Через несколько лет он вернулся в газету.





