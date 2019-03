В вашингтонской подземке появилась реклама ЦРУ на русском. С ошибкой

Любопытный рекламный постер появился на одной из станций метро Вашингтона. На нем на русском языке написано: «Ваше владение иностранными языками are vitally important to our national security».

?@CIA? recruitment poster in the Metro at Foggy Bottom, home of the State Department and GWU. Headhunting? ?@StateDept? pic.twitter.com/MDRg1p3KJq — David Brunnstrom (@davidbrunnstrom) 29 марта 2019 г.







Фото баннера опубликовал в Twitter журналист агентства Reuters Дэвид Бруннстром. При этом, как отметили русскоязычные пользователи, авторы рекламы допустили ошибку в согласовании двух частей рекламного текста.

Фразу можно перевести как «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности». Авторы баннера ошиблись в согласовании английского глагола с русским существительным. Вместо are на баннере должно быть is.