Ил-112В успешно приземлился на аэродроме под Воронежем после первого в истории полета

Военно-транспортный самолет Ил-112В впервые поднялся в воздух с аэродрома Воронежского акционерного самолетостроительного общества утром 30 марта. Полет занял 45 минут.

Взлет и посадка прошли штатно, сообщает компания «Ильюшин». Экипажем командовал Герой России Николай Куимов. Под его управлением Ил-112В сделал три круга над Воронежем, прошел над полосой аэродрома на высоте около 50 метров для имитации посадки, ушел на второй круг. Полет выполнялся на скорости около 250 км/ч.

За полетом с земли следили министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь.

Строительство транспортного самолета началось в 2015 году, первый вылет задержался почти на два года. Двигатель для него изготавливали в Петербурге.





