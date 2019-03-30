Сотни петербуржцев «обняли» детскую поликлинику в знак протеста против ее закрытия

Народный сход против переезда 44-й детской поликлиники на Мытнинской провели жители Центрального района Петербурга днем 30 марта. Они выстроились вокруг учреждения, которое вскоре должны закрыть.

Как сообщают активисты в сообществе «Вконтакте», в ходе мероприятия петербуржцы провели флешмоб, в котором приняли участие несколько сотен человек – родители, дети и врачи поликлиники. Взявшись за руки, они образовали кольцо вокруг здания медицинского учреждения на Мытнинской улице, дом 25. «Будем надеяться, что проходящее сейчас инструментальное обследование подтвердит возможность поэтапного ремонта здания на Мытнинской, 25 (без выезда в запасные помещения). Это станет самым лучшим выходом из текущей критической ситуации», – подчеркнули активисты.







В медучреждении начался капитальный ремонт, который рассчитан на два года. На это время власти решили перевести педиатров и врачей-специалистов в другое медучреждение района — детскую поликлинику № 8 на улице Чайковского, которая в двух километрах от их «родной». Но петербуржцев это не устроило. Они не раз высказывали недовольство и устраивали пикеты по поводу организации переезда, неудобного для родителей с детьми, а также выступали в защиту медиков, которым, по их словам, угрожает сокращение.

Ранее депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский заявил, что переезд временно остановлен. По его словам, с главой районной администрации обсуждалась возможность размещения поликлиники на время ремонта «в значительно более близком месте, чем на Чайковского».