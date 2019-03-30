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Происшествия
30.03.2019 13:46
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«Генезисом», сотворившим на Невском смертельное ДТП, управлял водитель без прав. Статьи за алкоголь и наркотики ему хорошо знакомы

«Генезисом», сотворившим на Невском смертельное ДТП, управлял водитель без прав. Статьи за алкоголь и наркотики ему хорошо знакомы

Месяц спустя после смертельного выезда водителя под шариками на Невском снова солирует автолюбитель без прав. Непреодолимую тягу к скорости не смог победить даже административный арест. Через 10 дней после освобождения из спецприёмника лихач снова показался на любимой улице. 

По данным «Фонтанки», за рулём автомобиля «Генезис», который устроил смертельное ДТП на Невском утром 30 марта, находился 34-летний Артур Асатуров родом из армянского города Кировакана. Мужчина жил в Ульяновске, где получил водительское удостоверение. Стаж более 16 лет.

Фото: Августин Шехин

В Петербурге водитель активно экспериментировал с правилами дорожного движения в 2013 и 2014 годах, накопив 11 штрафов. В 2014 году горожанина приговорили к условному сроку в четыре года по "наркотической" статье УК РФ. Тогда у него нашли два грамма психотропа, объем оценили как крупный размер. 



В марте 2016 года Асатурова лишили прав на год и шесть месяцев за отказ от прохождения медосвидетельствования и приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей. 24 марта 2018 года знакомое нетрезвое лицо остановили у дома 2 на Невском проспекте. Водитель получил ещё один штраф в 20 тысяч рублей, права снова забрали на полтора года. Решение суда вступило в силу 15 июля 2018 года.

Фото: Августин Шехин

Тяга к скоростям оказалась сильнее Асатурова. Герой не смог противостоять страсти, и его снова застукали за рулём 11 марта 2019 года около пяти утра. Как следует из постановления мирового судьи 205-го участка, Асатуров вины в своём поступке не увидел. За путешествие без документов ему назначили арест на 10 суток. Из спецприёмника он вышел 21 марта.

Этим утром предполагаемый виновник аварии управлял не своим автомобилем. Жертвой лихого манёвра стал 40-летний уроженец Киргизии. Его «Фольксваген Поло» влетел в стену дома. Ещё четверых с перекрёстка Невского и Литейного проспектов увезли в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». 

24 февраля 30-летний Мурад Касымов, лишённый прав, надышался веселящего газа на Думской, после чего вдавил педаль газа в пол и вылетел на тротуар. В результате погибли два человека, в том числе гражданин США.

 


© Фонтанка.Ру

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