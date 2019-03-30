Индонезийцы спрячут от туристов остров, на котором живут «комодские драконы». Виноваты браконьеры

Власти Индонезии приняли решение закрыть для посещений остров Комодо, где обитают гигантские вараны. Причиной послужила попытка вывезти из страны 41 ящерицу.

Как сообщает издание The Straits Times 30 марта, остров закроют с января 2020 года. При этом национальный парк Комодо, расположенный на трех островах, останется доступным для туристов. В нем ежегодно растет количество туристов, в 2018 году заповедник посетили 176 тысяч человек, доход от посетителей составил около двух млн рублей.

Закрыть остров власти Индонезии решили после того, как браконьеры попытались вывезти с Комодо 41 «дракона». Их пытались продать за 50 тысяч долларов каждый.





