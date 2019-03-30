В ночном лобовом на «Нарве» погибла пассажирка «Газели». На обочине сгорела иномарка

Лобовое столкновение привело к смерти девушки на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти ночью 30 марта. Виновник аварии в тяжелом состоянии, его машина загорелась.

Подробности аварии сообщает издание 47News. Авария произошла на 120-м километре трассы около трех часов ночи. За рулем «Ауди» находился 43-летний водитель, неловкий маневр вывел его на встречную полосу под удар с «Газелью». Фургон упал в кювет и перевернулся. Пассажирка в нем погибла, 35-летний водитель получил травмы средней степени тяжести. Иномарка съехала на левую обочину и загорелась, от автомобиля практически ничего не осталось. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Смертью в тот же день закончилась авария на Невском проспекте. Один человек погиб, четверо в больницах.





