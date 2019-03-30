Россия отправила в Международную федерацию 249 заявок от легкоатлетов на получение нейтрального статуса

Российские легкоатлеты продолжают подавать заявки на выступление под нейтральным флагом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), по состоянию на 30 марта заявления приняты от 261 спортсмена.

Из них 249 уже направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Право выступать на международных стартах получили 67 российских спортсменов, среди них лидеры сборной Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов.

ВФЛА была временно лишена членства в ассоциации в ноябре 2015 года на основании работы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике. Вопросом восстановления ВФЛА занимается специально созданная рабочая группа, она следит за соблюдением всех критериев, которые были выдвинуты ИААФ для возвращения российской организации полноценного статуса.

Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от ИААФ.

В начале марта была предпринята очередная попытка восстановить ВФЛА в правах. Помешал долг в 3,2 млн долларов.





