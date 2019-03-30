Пять вокзалов, семь торговых центров и 11 продуктовых магазинов проверили полицейские на седьмой день угрожающих звонков

Около пяти тысяч человек были эвакуированы из торговых центров и магазинов в пятницу, 29 марта. К проверке сообщения о заминировании были привлечены 168 сотрудников полиции.

Как стало известно «Фонтанке», неизвестный звонил около четырех часов дня на телефоны дежурной части УМВД Калининского, Фрунзенского и Красносельского районов, в очередной раз звонок раздался на телефоне доверия ГУ МЧС. Голос в трубке «заминировал» торговые комплексы «Атмосфера» на Комендантской площади и четыре «Континента», центр «Балканский» и «Заневский каскад». Проверять пришлось 11 магазинов Prisma и пять железнодорожных вокзалов. Ничего опасного на объектах найдено не было, эвакуировали 5125 человек.

Звонки, по которым горожане вынуждены отрываться от шопинга, занятий спортом и просмотра кино, раздаются семь дней подряд. Предыдущая волна минирований через электронную почту беспрерывно продолжалась максимум три недели.





