Пожар на нефтяной скважине в Каспийском море тушили три дня. Вода и воздух загрязнены

Только на третьи сутки спасателям удалось потушить пожар на месторождении «Каламкас» в Каспийском море. Огненный столб вырывался из-под земли на десять метров. В воздухе осела сажа и метан, в воде – сульфаты и хлориды.

Огонь на одной из скважин в Мангистайской области Казахстана разгорелся около четырех часов ночи по Москве 25 марта и был ликвидирован только поздним вечером 27-го числа, сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря министерства энергетики республики. Высота огненного столба из-за вырывающейся из-под земли нефти достигала 10 метров, площадь пожара составляла 900 кв. м.

Выброс газоводяной смеси при бурении скважины произошел еще 13 марта, изначально сообщалось, что авария будет устранена к вечеру 17-го числа. Еще через десять дней начался пожар, огонь перекинулся на соседнюю скважину.







При ЧП никто не пострадал. На месте работали 53 пожарных и 12 единиц техники.

По данным лабораторного анализа атмосферного воздуха от 30 марта, на месте аварии в районе скважины № 8237 месторождения «Каламкас» высоких концентраций и превышений загрязняющих веществ не установлено. Однако в воздухе остался оксид углерода, сажа и метан.

В пробах воды нашли высокое содержание соли сульфатов, хлоридов, азотной группы и нефтепродуктов. При этом отмечается, что расстояние до защитной дамбы Каспийского моря от скважины составляет 4,5 км, попадание попутной воды в море исключено. «По результатам мониторинга качества морских вод Каспийского моря за март 2019 года в районе полуострова Бузачи превышений ПДК загрязняющих веществ не обнаружено. Анализ проб морской воды проводился по 29 показателям, включая главные ионы, биогенные, органические вещества и тяжелые металлы», – подчеркнул представитель министерства энергетики.

По результатам проверки по причиненному ущербу окружающей среде в отношении АО «Мангистаумунайгаз» и его подрядчика – ТОО «Инженерная буровая компания «СиБу» – будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством Казахстана.