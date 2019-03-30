В алкомаркете на Байконурской сошлись в бою клиенты и охрана. Ни одна бутылка не пострадала

Массовую драку заметил прохожий в окнах алкомаркета в Приморском районе Петербурга. Кадры с боевыми приёмами появились в социальной сети 29 марта.

Видеокамера запечатлела в магазине на Байконурской улице, дом 13, захваты руками, многочисленные удары ногами. По словам очевидцев, отбивающаяся сторона покусилась на алкоголь, а платить не собиралась. Тогда охранник магазина позвал подмогу. С поля битвы в больницу увезли одного пострадавшего. Позже он заботе медиков предпочёл домашний уют.

Алкоголь оказался спасён. В полицию по данному происшествию заявлений не поступало.





