Виновника смертельного ДТП в столице привезли из Грозного. Пострадавшему вдовцу Кадыров подарит «Ниву»

Муслим Джамбеков, который после призыва главы Чеченской Республики открыто извинился за смерть двоих в устроенной им аварии и сдался полиции, доставлен из Грозного в Москву 30 марта.

Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. В скором времени Джамбекова передадут в руки следователей СК РФ. Авария, как сообщалось ранее, произошла ночью 25 марта на Можайском шоссе в Москве. Женщина и ее малолетняя дочь погибли, отец семейства получил серьезные травмы. Джамбеков скрылся с места ДТП на своем Mercedes Gelandewagen, но спустя несколько дней, уже в Чечне, явился к полиции. Сделать это от него потребовал глава республики Рамзан Кадыров. Водитель записал видеообращение и объяснил, что был «в шоковом состоянии и получил травму при аварии».

Позже Кадыров у себя в канале в Telegram пообещал, что пострадавшему подарят автомобиль «Нива» и окажут «иную помощь».





