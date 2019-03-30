Трамп попросил Ким Чем Ына перевезти северокорейское ядерное оружие в США

Призыв перевезти ядерное оружие и топливо на территорию США был прописан американским президентом Дональдом Трампом в документе, который он передал северокорейскому правительству на саммите в Ханое.

С версией документа на английском языке ознакомились журналисты Reuters, сообщает издание 30 марта. Он был передан лидеру КНДР Ким Чен Ыну в отеле Metropol еще 28 февраля.

В документе содержится призыв полностью демонтировать ядерную инфраструктуру КНДР, ликвидировать программы создания химического и биологического оружия, баллистические ракеты и пусковые установки. Пхеньян также должен приостановить строительство любых ядерных обьектов и обеспечить доступ к уже существующим инспекторов из США и других стран. Ядерное оружие и топливо Трамп попросил перевезти на территорию Америки.





