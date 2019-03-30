Трамп попросил Ким Чем Ына перевезти северокорейское ядерное оружие в США
Призыв перевезти ядерное оружие и топливо на территорию США был прописан американским президентом Дональдом Трампом в документе, который он передал северокорейскому правительству на саммите в Ханое.
С версией документа на английском языке ознакомились журналисты Reuters, сообщает издание 30 марта. Он был передан лидеру КНДР Ким Чен Ыну в отеле Metropol еще 28 февраля.
В документе содержится призыв полностью демонтировать ядерную инфраструктуру КНДР, ликвидировать программы создания химического и биологического оружия, баллистические ракеты и пусковые установки. Пхеньян также должен приостановить строительство любых ядерных обьектов и обеспечить доступ к уже существующим инспекторов из США и других стран. Ядерное оружие и топливо Трамп попросил перевезти на территорию Америки.
Справка:
Назначенный на самый конец февраля саммит Трампа и Ына в Ханое стал уже вторым. Переговоры между американским и северокорейским лидерами закончились досрочно, так как Америка не готова пойти на полное снятие санкций с республики. Президент США подчеркнул, что именно это стало краеугольным камнем. Однако, по его словам, «Ким Чен Ын был готов идти на уступки». Так, американский лидер заверил, что ему удалось добиться того, что ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет Северная Корея больше проводить не будет.
Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. В ходе него американский лидер Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын подписали документ, предусматривающий со стороны КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.