Видео ДТП на Невском. Hyundai нёсся на красный

Автором смертельной аварии на Невском проспекте с выездом иномарки на тротуар стал водитель Hyundai Genesis, следует из записи видеорегистраторов 30 марта.

На кадрах видно, как иномарка летит с высокой скоростью по Невскому проспекту со стороны площади Восстания. Машина врезается в поток транспорта, двигающийся на Литейном проспекте. Красный сигнал светофора проигнорирован.

Hyundai задел Volkswagen, который выехал на тротуар и врезался в стену. В аварии один человек погиб, четверых увезли в больницу.





