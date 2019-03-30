Происшествия
Видео ДТП на Невском. Hyundai нёсся на красный
Автором смертельной аварии на Невском проспекте с выездом иномарки на тротуар стал водитель Hyundai Genesis, следует из записи видеорегистраторов 30 марта.
На кадрах видно, как иномарка летит с высокой скоростью по Невскому проспекту со стороны площади Восстания. Машина врезается в поток транспорта, двигающийся на Литейном проспекте. Красный сигнал светофора проигнорирован.
Hyundai задел Volkswagen, который выехал на тротуар и врезался в стену. В аварии один человек погиб, четверых увезли в больницу.
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