Тройное ДТП на Невском. Фольксваген в стене, один погибший и четверо пострадавших, в том числе пешеход

Ещё одна авария произошла с выездом транспорта на пешеходную зону на Невском проспекте. На этот раз иномарка задела прохожего и влетела в стену дома. Водитель не выжил.

Авария произошла около семи утра в районе перекрестка Невского и Литейного проспектов. Hyundai Genesis, двигавшийся по Невскому, столкнулся с «Газелью», ехавшей с Литейного. Иномарку от удара отбросило в Volkswagen, который выехал на тротура, задел пешехода и завершил свой путь у стены. По предварительной информации, на красный ехал Hyindai.

По данным ГУ МВД по городу и Ленобласти, в ДТП погиб водитель «Фольксвагена», с травмами в больницу увезли двоих его пассажиров, пешехода и водителя «Хёндэ».





