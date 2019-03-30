Не дайте остановиться сердцу

Сердце четырёхлетнего Авета может остановиться в любой момент – у мальчика тяжёлый врождённый порок. Врачи ДГБ №1, где он наблюдается, настаивают на срочной операции. Но для Авета она платная. Родителям самостоятельно собрать деньги на лечение сына не по силам.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Авет Сарикян, 4 года.

Врожденный порок сердца.

Спасёт операция. Не хватает 336 608 руб.

В первые дни жизни у сына выявили водянку головного мозга. Отток жидкости удалось нормализовать с помощью лекарств. Авет рос, развивался, учился говорить, ходить. В полтора года у него случились судороги, изо рта выступила пена. На скорой малыша доставили в больницу, врачи исключили эпилепсию, но при обследовании впервые услышали шумы в сердце. Кардиолог сказал, что все в пределах нормы, и рекомендовал регулярно приходить на осмотр.

Какое-то время все было хорошо. А в три года приступ повторился. В этот раз обследование показало, что у Авета дефект межпредсердной перегородки – большое отверстие между правым и левым предсердиями, нарушено кровообращение, всем органам и тканям не хватает кислорода. Кардиохирург настаивает на операции, так как сердце работает с перегрузкой и может остановиться в любой момент. Сделать операцию готовы в Детской городской больнице (ДГБ) №1 Санкт-Петербурга. Но лечение для нас будет платным, так как у Авета нет российского гражданства, только вид на жительство – мы с женой родом из Армении. Нам самим не по силам собрать нужную сумму: живем на мою небольшую зарплату. Пожалуйста, помогите спасти сына!» Артур Сарикян, Санкт-Петербург

Кардиолог ДГБ №1 Евгения Глотова (Санкт-Петербург):

«В связи с большими размерами отверстия – до 17 миллиметров Авету требуется срочная операция в условиях искусственного кровообращения. После операции работа сердца будет восстановлена». Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.