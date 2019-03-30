Успели до полуночи. В Кронштадте заварили дырявую трубу

Ненадёжную трубу на улице Посадская в Кронштадте заварили. Ремонтные работы завершили к 23.50. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК» 29 марта.

Специалисты начали запитку системы. В зону аварии, по версии предприятия, попали 87 домов. В администрации заявляли о 102 зданиях.

Дефект нашли на трубе диаметром 600 мм у 34-го дома на улице Посадская. В ГУП «ТЭК» отметили, что отопление в квартирах не отключалось, а ограничивалось. Горячая вода из кранов не пропадала.





