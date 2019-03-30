Кенгуровые прыгуны показали эффектный хук ногами. Так ниндзя-грызуны отбиваются от змей

Высокоскоростная съёмка раскрыла секреты обороны пустынных кенгуровых прыгунов. На видео, снятом учёными из Калифорнийского университета, гремучая змея получает сильный отпор ногами. Манёвр позволяет грызуну спасти себе жизнь.

Как пишет «N+1» 29 марта, исследователи определили места, где змеи чаще всего охотятся на пустынных кенгуровых прыгунов, и установили камеры для скоростной съемки. С помощью полученных кадров ученые оценили скорость противников: один бросок змеи от полной неподвижности до места, где находится прыгун, занимал менее 100 миллисекунд (для сравнения, человек обычно моргает 150 миллисекунд). Но прыгуны действуют еще быстрее — их реакция занимает около 70 миллисекунд, а многие из них подпрыгивали всего через 40 миллисекунд после того, как змея начинала двигаться.

«Самое удивительное, что нам удалось выяснить, — то, что те прыгуны, кто не успевал отреагировать достаточно быстро, могли воспользоваться еще одним трюком: они часто избегали ядовитого укуса, переворачиваясь в воздухе и используя свои мощные задние ноги, чтобы отбросить змею, как ниндзя», — прокомментировал один из авторов исследования Рулон Кларк.







Пустынные кенгуровые прыгуны — грызуны, обитающие в пустынных районах юго-запада США. Зверьки известны тем, что при виде змей не прячутся, а ведут себя достаточно агрессивно: топочут, подходят близко к противнику и поднимают в воздух песок — так они дают змее понять, что видят ее, а змеи реже нападают на жертв, которые знают об их присутствии.