Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте»

Карельской анархистке Екатерине Мурановой предъявлено обвинение в оправдании терроризма (ч.2 ст. 205 УК РФ). Об этом 29 марта сообщили в правозащитном подразделении «Открытой России» со ссылкой на адвоката Марию Воронину, которая представляет интересы Мурановой.

Анархистку обвиняют в написании поста об исполнителе подрыва в здании ФСБ в Архангельске. Также она якобы оправдала его действия в комментарии к посту с граффити, посвященном погибшему анархисту. В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.

Адвокат уже заявила отвод эксперту-лингвисту, который обнаружил в публикациях оправдание терроризма. Саму Муранову пока отпустили под подписку о невыезде.





